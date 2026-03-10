Quilicura: Funcionario PDI abatió a delincuente que intentó robarle su vehículo

Un funcionario de la PDI frustró el robo de su vehículo y abatió a un delincuente tras un tiroteo durante la madrugada de este martes en la Autopista Central, en la comuna de Quilicura.

El hecho ocurrió en una estación de servicio, donde el detective fue abordado por cuatro sujetos armados, lo que llevó a un intercambio de disparos, que provocaron la muerte de uno de los involucrados en el lugar.

El inspector Luis Orellana detalló que "es abordado por cuatro sujetos que se trasladaban en un vehículo, quienes lo intimidan, momento en el cual el detective se identifica como tal y hace uso de su arma de servicio, lo que genera que se produzca un intercambio de disparos, donde uno de los antisociales es herido y fallece posteriormente en el lugar".

"Respecto a los otros individuos, ellos se dan a la fuga en el vehículo en que se trasladaban y el detective es trasladado al Hospital de Carabineros, donde está siendo atendido, pero se encuentra fuera de riesgo vital", precisó.