Midtjylland de Darío Osorio se instaló en la final de la Copa de Dinamarca

Midtjylland, con el atacante chileno Darío Osorio en cancha, empató 1-1 ante Aarhus GF como local en la vuelta de las semifinales de la Copa de Dinamarca y se clasificó a la final del certamen con un marcador global de 2-1.

El formado en Universidad de Chile arrancó como titular y fue reemplazado a los 65 minutos del encuentro, que inició en ventaja para el AGF con el gol de Tobias Bech (58'), que igualaba la serie.

Sin embargo, diez minutos después, Junior Brumado marcó el gol que clasificó a la final al cuadro de Osorio; de paso dejando en el camino a su gran rival por el título de la Superliga.

En la final Midtjylland se enfrentará a Copenhague, con fecha aún por confirmar.

Por otro, el próximo desafío para el equipo del hijuelense será en la ida de la Europa League, el jueves 12 de marzo ante Nottingham Forest en Inglaterra (17:00 de Chile).