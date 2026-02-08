Midtjylland de Darío Osorio venció a Copenhague para seguir al acecho del líder

El seleccionado chileno Darío Osorio fue titular en el importante triunfo de 2-1 obtenido por Midtjylland ante Copenhague, en el marco de la fecha 19 de la fase regular de la Superliga Danesa.

Osorio salió reemplazado a los 72' por Kevin Mbabu, viendo desde la banca los tres goles del encuentro, pues todos cayeron en los últimos minutos.

Aral Simsir abrió la cuenta para Midtjylland a los 83' y Victor Bak Jensen aumentó dos minutos después. Mohamed Elyounoussi puso el insuficiente descuento forastero a los 90+7'.

Gracias a esta victoria el equipo del hijuelense se mantuvo a solo un punto del líder AGF, que también ganó este fin de semana y llegó a 40 puntos.

El próximo partido de los "lobos" será justamente contra AGF, pero por las semifinales de la Copa de Dinamarca, el jueves 12 de febrero a las 15:00 horas de Chile (18:00 GMT).