Parisi por postulación de Bachelet a la ONU: "Es una candidatura fallida"

El excandidato presidencial Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), confirmó que su colectividad apoyará la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, pero la calificó como "una candidatura fallida".

Este domingo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llamó a respaldar la postulación de la dos veces Mandataria: "Creemos que lo que hay que hacer es ponerse la camiseta del país y trabajar por esta candidatura, que tiene enorme prestigio y reconocimiento a nivel internacional", dijo, en conversación con CHV Noticias.

En paralelo, el excandidato presidencial del PDG fue consultado -en entrevista con The Clinic- respecto a qué recomendación le daría al Presidente electo, José Antonio Kast, respecto a la postulación de Bachelet en la ONU.

"Que haga lo que quiera, pero nosotros no nos equivocamos, en el PDG apoyamos la postulación, pero cero recursos. Nosotros creemos que es una candidatura fallida, no le veo mucho futuro, está apoyada por México y Brasil, pero sabemos que la ONU la manda Estados Unidos. así que va a ser el candidato electo por Estados Unidos.

"Además con esta ola de un vaivén político más hacia la derecha no le veo mucho la vida, veo a México complicado, Brasil bien, pero elecciones tiene en octubre. Por lo tanto, no creo que pueda poner ahí tantas fichas en la presidenta Bachelet. Ahora, yo felicito a la expresidenta, es una mujer conocida internacionalmente, y respetando su edad, que quiera seguir como líder internacional, es destacable", concluyó.