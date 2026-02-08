Delincuentes asaltaron con un fusil tienda de teléfonos en el Mall Plaza Norte

Un grupo de delincuentes asaltó con un fusil la tarde de este domingo una tienda de teléfonos Wom, ubicada al interior del Mall Plaza Norte, en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, alrededor de cuatro sujetos llegaron al centro comercial para asaltar la tienda en un vehículo, del que se bajaron dos personas y un tercero que hizo la cobertura con un fusil de asalto en sus manos.

Tras el atraco, los delincuentes huyeron del lugar rompiendo las barreras del estacionamiento del centro comercial.

Asimismo, se informó que una de las trabajadoras del local fue golpeada por uno de los sujetos.

Carabineros se encuentra resguardando el lugar, mientras el mall se encuentra habilitado.