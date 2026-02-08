Horror en cárcel de La Serena: Reo asesinó a compañero y se investiga canibalismo

Un reo del Complejo Penitenciario de La Serena asesinó a su compañero de celda y presuntamente habría realizado actos de canibalismo con el cuerpo de la víctima.

De acuerdo a información preliminar, la muerte se produjo este domingo tras una agresión atribuida a otro interno con quien compartía investigación.

Además, fuentes vinculadas al caso señalaron que el atacante habría realizado actos de canibalismo, situación que está siendo investigada por el Ministerio Público.

La Dirección Regional de Gendarmería en la Región de Coquimbo precisó que "el hecho fue detectado durante el procedimiento de desencierro, efectuado esta mañana, momento en que funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda, presentando lesiones atribuibles a la intervención de terceros".

Gendarmería anunció que se inició un sumario administrativo. (FOTO: ATON)

"De forma inmediata, se dispuso el traslado del interno con el que compartía celda a un establecimiento de Máxima Seguridad, poniendo los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público para el desarrollo de la investigación correspondiente", agregaron en un comunicado.

Gendarmería anunció que se inició un sumario administrativo con el fin de "esclarecer las circunstancias del hecho, informando la lamentable situación a los familiares del fallecido".

El hecho ocurre pocos días después del incidente en el Centro de Detención Preventiva de Vallenar (Región de Atacama), donde internos retuvieron a dos gendarmes durante un procedimiento de fumigación.