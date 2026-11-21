Crystal Palace, elenco que contó con escasos minutos del volante chileno Darío Osorio, cayó por 3-2 en su visita a Coventry City por la undécima jornada de la Premier League, resultado que amargó el estreno de Thomas Frank y los mantuvo en el fondo de la tabla.

En el debut del estratega danés tras la salida del francés Pierre Sage, el dueño de casa tomó la delantera mediante Taiwo Awoniyi (5') y Tatsuhiro Sakamoto (30'), pero los forasteros reaccionaron en ambas oportunidades con los tantos de Yéremy Pino (13') y Jorgen Strand Larsen (45+1').

La paridad se mantuvo durante gran parte del complemento hasta que un desafortunado autogol de Dwight McNeil (85') terminó por sentenciar la victoria para el equipo adiestrado por Frank Lampard.

Por su parte, Osorio ingresó en el tramo final en reemplazo del propio McNeil (89'), contando con escasa participación en la octava derrota liguera de su club en 11 compromisos disputados.

Con esta actuación, el formado en Universidad de Chile completó diez partidos oficiales con la camiseta de las "águilas" —cinco por Premier League, tres por Europa League y dos por Copa de la Liga— sin registrar goles ni asistencias.

Crystal Palace es colista con 7 puntos antes de recibir a Real Sociedad el 26 de noviembre a las 17:00 horas (20:00 GMT) por la Europa League, para posteriormente medirse con Hull City el 29 de dicho mes en la duodécima jornada de la Premier League.