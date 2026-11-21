A través de sus redes sociales oficiales, Colo Colo confirmó la renovación de su director técnico Fernando Ortiz, tras la expectación por las conversaciones del trasandino con la dirigencia de Blanco y Negro, dirigida por Aníbal Mosa.

El estratega campeón de la Liga de Primera 2026 extendió su vínculo con el "Cacique" por una temporada más, hasta diciembre de 2027.

Como informamos en Cooperativa Deportes, la firma también incluye a posibilidad de llegar al 2028 dependiendo de la consecución de objetivos.

De esta manera, el "Tano" buscará reeditar el éxito de la presente campaña y, además, tendrá su primera experiencia como entrenador en la Copa Libertadores.

El anuncio además abre la puerta para iniciar las ansiadas negociaciones con los jugadores que terminan contrato, pues Mosa fue enfático en señalar que primero iba a cerrar la continuidad del DT para recién sentarse a conversar con los futbolistas.

La principal incógnita que queda abierta es el futuro de Arturo Vidal. El volante señaló en conferencia de prensa que Mosa "puede decir lo que quiera", pero "no está negociando con nadie" y esperará hasta final de año para "ver qué pasa".