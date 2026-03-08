Nuevo título para Pulgar: Flamengo se alzó tricampeón Carioca en el clásico con Fluminense

Flamengo, con Erick Pulgar como titular, se coronó campeón del Torneo Carioca ante Fluminense, con un 5-4 por penales luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario, sobre el césped del mítico Estadio Maracaná.

La gran figura de la tanda de penales fue el guardameta argentino Agustín Rossi, quien atajó dos tiros y le terminó dando un nuevo título a su equipo al tapar el disparo de Otávio en el sexto lanzamiento del "Flu".

Así, el "Mengao" se proclamó tricampeón estadual (2024, 2025 y 2026), levantando su 40º título histórico en el Campeonato Carioca y logrando su séptimo tricampeonato en la historia del club.

Por su parte, el volante chileno Erick Pulgar ganó su décimo título con Flamengo, consolidándose como una pieza clave en una de las etapas más exitosas de la historia reciente del Mengao.

Además fue el debut de su nuevo entrenador Leonardo Jardim, quien asumió tras el sorpresivo despido de Filipe Luis.