Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.2°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Nuevo título para Pulgar: Flamengo se alzó tricampeón Carioca en el clásico con Fluminense

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Mengao" y el volante chileno celebraron con todo en el Maracaná.

Nuevo título para Pulgar: Flamengo se alzó tricampeón Carioca en el clásico con Fluminense
 @Flamengo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Flamengo, con Erick Pulgar como titular, se coronó campeón del Torneo Carioca ante Fluminense, con un 5-4 por penales luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario, sobre el césped del mítico Estadio Maracaná.

La gran figura de la tanda de penales fue el guardameta argentino Agustín Rossi, quien atajó dos tiros y le terminó dando un nuevo título a su equipo al tapar el disparo de Otávio en el sexto lanzamiento del "Flu".

Así, el "Mengao" se proclamó tricampeón estadual (2024, 2025 y 2026), levantando su 40º título histórico en el Campeonato Carioca y logrando su séptimo tricampeonato en la historia del club.

Por su parte, el volante chileno Erick Pulgar ganó su décimo título con Flamengo, consolidándose como una pieza clave en una de las etapas más exitosas de la historia reciente del Mengao.

Además fue el debut de su nuevo entrenador Leonardo Jardim, quien asumió tras el sorpresivo despido de Filipe Luis.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada