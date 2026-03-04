Prensa argentina aprobó el debut de Damián Pizarro en Racing: "Una buena presentación"

Damián Pizarro destacó con una asistencia en su estreno con Racing de Argentina, aporte que le valió buenas reseñas por parte de la prensa trasandina luego de la victoria por 3-0 ante Atlético Tucumán.

El canal TyC Sports dedicó un artículo completo al partido del exColo Colo, siendo un "curioso caso", ya que "no iba ni al banco, fue titular y dio una espectacular asistencia".

Junto con repasar su trayectoria y la llegada a Racing, TyC señaló que su pase de gol fue "una intervención clave" en su titularidad para ser "nada menos que para reemplazar a (Adrián) 'Maravilla' Martínez".

En tanto, Diario Olé le dio a Pizarro un 6.5 sobre 10: "Buen debut. Con el revés del pie derecho le dio una gran asistencia a Vergara en el 1-0. Mostró movimientos interesantes de espalda".

El medio partidario Racing del Alma puntuó al nacional con un 7, pues tuvo una "buena presentación. Jugó muy bien de espaldas, generó un par de faltas y la aguantó bien. Gran pase de primera a Vergara para asistirlo en el 1-0. Una buena presentación del chileno en su debut absoluto".

Señalaron que "está claro que todavía le falta ritmo, pero dejó buenas sensaciones".

El portal El Primer Grande, también llevado por seguidores de Racing, calficó a Pizarro con un 6: "El delantero chileno debutó y aportó ese taco para asistir a Vergara en el 1-0. Tuvo su oportunidad en el complemento pero pateó al medio".