Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.2°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] Damián Pizarro debutó con Racing y se lució con asistencia ante Atlético Tucumán

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno asistió de primera a Duván Vergara para la apertura del marcador.

[VIDEO] Damián Pizarro debutó con Racing y se lució con asistencia ante Atlético Tucumán
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El chileno Damián Pizarro debutó este martes con la camiseta de Racing y tuvo la oportunidad de lucirse con una tremenda asistencia para el primer gol de Duván Vergara en el triunfo por 0-3 sobre Atlético Tucumán, en la octava fecha del Torneo de Apertura en Argentina.

En el minuto 35, el chileno sorprendió con un giro y una especie de taconazo, de primera, para habilitar al colombiano Vergara, quien corrió hasta el área para firmar el 0-1 parcial.

En la segunda parte, Pizarro fue reemplazado en el minuto 59 por Tomás Conechny, cuando el marcador aún estaba 0-1 para la Academia.

El segundo gol de Racing también fue de Vergara, esta vez con asistencia de Bruno Zuculini (81')

Finalmente, el partido terminó con anotación de Santiago Solari para el 0-3 definitivo (90+5').

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada