[VIDEO] Damián Pizarro debutó con Racing y se lució con asistencia ante Atlético Tucumán

El chileno Damián Pizarro debutó este martes con la camiseta de Racing y tuvo la oportunidad de lucirse con una tremenda asistencia para el primer gol de Duván Vergara en el triunfo por 0-3 sobre Atlético Tucumán, en la octava fecha del Torneo de Apertura en Argentina.

En el minuto 35, el chileno sorprendió con un giro y una especie de taconazo, de primera, para habilitar al colombiano Vergara, quien corrió hasta el área para firmar el 0-1 parcial.

En la segunda parte, Pizarro fue reemplazado en el minuto 59 por Tomás Conechny, cuando el marcador aún estaba 0-1 para la Academia.

El segundo gol de Racing también fue de Vergara, esta vez con asistencia de Bruno Zuculini (81')

Finalmente, el partido terminó con anotación de Santiago Solari para el 0-3 definitivo (90+5').