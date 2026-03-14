Prensa española: Suazo y Alexis serán titulares en Sevilla para enfrentar a Barcelona

Pese a los altibajos que mantienen cambiantes las calificaciones a los chilenos, en España aseguraron que Gabriel Suazo y Alexis Sanchez serán titulares en Sevilla para enfrentar a FC Barcelona en el Camp Nou por la fecha 28 de La Liga, además de que son parte de un plan de Matías Almeyda para frenar al cuadro azulgrana.

El diario Sport confirmó la presencia de ambos chilenos en la oncena titular que prepara el técnico argentino para visitar al líder del torneo español este domingo, donde destacó al "Niño Maravilla" y su pasado en el cuadro "culé".

"Alexis Sánchez, que tuvo pasado barcelonista y querrá dar buena impresión en suelo azulgrana, de '10' con más libertad entre un sistema de Almeyda con una vocación claramente defensiva y al que el chileno deberá darle pausa y criterio para buscar salir cuando pueda a la contra".

El duelo entre FC Barcelona y Sevilla de los chilenos está programado para este domingo a las 12:15 horas (15:15 GMT) en el Camp Nou.