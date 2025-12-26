Resumen 2025: Alexis y Suazo aterrizaron en Sevilla y Pulgar conquistó la Libertadores con Flamengo

El año 2025 llega a su fin y los futbolistas chilenos alrededor del mundo tuvieron intensas campañas, con diversas luchas en sus respectivos torneos, algunos título y también cambios de clubes y ligas.

La acción chilena volvió a La Liga

Tras un año desde el retiro de Claudio Bravo, la liga española volvió a tener un jugador chileno con la llegada de Gabriel Suazo a Sevilla en junio, luego de poner fin anticipado a su contrato con Toulouse; donde mantuvo regularidad por una temporada y media.

El lateral izquierdo de inmediato se hizo con la titularidad y después recibiría la compañía de otro nacional: Alexis Sánchez fichó con los andaluces.

Sin embargo, el tocopillano llegó a última hora, en septiembre, luego de una pretemporada en solitario y llena de incertidumbre tras un pésimo retorno a Udinese.

Sánchez se vio afectado seriamente por las lesiones en su segundo paso por el conjunto italiano, jugó poco y firmó una campaña sin goles por primera vez en su carrera. Matías Almeyda apostó por el criollo, que se aferra en manenterse en el fútbol de elite.

Alexis respondió con una asistencia en su debut ante Elche el 12 de septiembre y una fecha después marcó su primer gol, en el triunfo ante Deportivo Alavés. También destacó el haber abierto la cuenta en el 4-1 sobre FC Barcelona.

Así, ambos chilenos se transformaron en piezas importantes de un Sevilla que intenta rearmarse para dejar atrás sus últimos años y volver a competencias europeas.

Championship: Marcelino cruzó la vereda

En cuanto a los nacionales en el fútbol inglés, quien más destacó fue Marcelino Núñez y su bullado paso de Norwich City al archirrival Ipswich Town a mitad de año.

El exUniversidad Católica era uno de los más queridos de los "canarios", pero no dudó en cruzar la vereda e incluso mofarse del apoyo que tuvo en su exequipo tras ganar el clásico junto a su nueva escuadra.

El volante se desligó de todo y señaló simplemente que al no ser inglés, no tenía el mismo significado como lo tendría pasar de la UC a otro club. En lo futbolístico, se transformó en titular indiscutido con buenas actuaciones en las que ha cosechado goles y asistencias.

Otro cambio de aires fue el de Ben Brereton, quien fichó por Derby County tras descender de la Premier League como suplente en Southampton.

Aunque no ha logrado una explosión goleadora, Ben logró la regularidad que buscaba al ser titular habitual. Además, esa confianza le valió volver a La Roja, hasta con goles en los últimos amistosos del año.

El arquero Lawrence Vigouroux siguió como inamovible en el arco de Swansea y además se hizo con el pórtico de la selección tras la salida de Ricardo Gareca.

En tanto, Vicente Reyes volvió a Norwich tras un breve préstamo por Cambridge United, pero sumó un nuevo préstamo a su lista de constantes cesiones en el fútbol inglés para jugar por un semestre en Peterborough: Con la llegada de 2026, regresará a Norwich.

Maripán, afianzado en la Serie A

Pasando al fútbol italiano, el central Guillermo Maripán completó la temporada 2024/25 y su primer año en Torino, afirmándose como uno de los referentes, siendo premiado como el mejor jugador del equipo.

"Memo" ha sido pieza crucial en la zaga del cuadro granate, llegando a portar la cinta de capitán varias veces. Además, se ha ganado elogios de la prensa en diversos partidos y le dio a su equipo un triunfo ante Genoa con un golazo de volea.

A la presencia de Maripán en la Serie A se sumó el sub 20 Matías Pérez, que dio el salto directo desde Curicó Unido a US Lecce, aunque no ha debutado por el equipo principal.

Otro criollo que tuvo presencia en Italia fue Damián Pizarro pero, que al igual que Alexis Sánchez, tuvo un triste desempeño en Udinese.

El formado en Colo Colo apenas jugó un puñado de minutos y fue cedido a Le Havre, de la Ligue 1 francesa, donde ha tenido un destino similar y derechamente pasó a no ser citado. Su situación incluso encendió rumores de un retorno al "Cacique" aprovechando el mercado de pases de fin de año.

Continuando en Francia, el defensor Francisco Sierralta firmó en Auxerre luego de terminar su contrato con el Watford inglés. Lamentablemente, lesiones han mermado una campaña donde arrancó como titular.

Osorio sigue firme en Dinamarca

Continuando el recorrido por Europa, el atacante Darío Osorio mantiene su estatus como una de las figuras de Midtjylland, que en el primer semestre terminó como subcampeón de la Superliga danesa.

El hijuelense es crucial en la delantera de los "lobos" y con el cambio de temporada ha marcado cuatro goles en el plano local y dos en Europa League, junto con aportar siete asistencias entre ambas competencias.

Osorio, como ha sido en los últimos años, mantiene la atención de los ojeadores de diversos clubes importantes del "Viejo Continente", pero mantiene el enfoque en seguir contribuyendo para su equipo y sumar experiencia en La Roja.

Pasando a Rusia, Jordhy Thompson mantuvo su titularidad en Orenburg y Thomas Galdames perdió terreno y pasó a la banca de Krylia Sovetov.

Quien ha tenido mayores réditos personales es Ignacio Saavedra, quien se transformó en uno de los capitanes de PFC Sochi y recibió el llamado de la selección chilena. Sin embargo, su equipo es colista, batallando con el Orenburg de Thompson.

Mención para Víctor Felipe Méndez, que este 2025 alcanzó a tener unos pocos días aún como jugador de CSKA Moscú, ya que en enero regresó a Chile para jugar en Colo Colo.

La vuelta del "Pitbull" a San Carlos y la colonia chilena en Argentina

Tras un complejo 2024 en Boca Juniors, ya en diciembre se sabía del acuerdo entre Universidad Católica para repatriar a Gary Medel; movida que se oficializó el 9 de enero de 2025.

El fútbol chileno se remeció con el regreso de otro histórico de la "Generación Dorada" desde el balompié argentino, que mantuvo una gran cantidad de jugadores nacionales en competencia.

En Boca Juniors siguió Carlos Palacios, con una progresión en su rendimiento que poco a poco ha sido considerado como suficiente por los fanáticos, pese a no ser la figura excluyente que se esperaba. En general, cumple la labor que se le ha pedido, algo más alejado del área para apoyar en todo el mediocampo.

Williams Alarcón fichó por los "Xeneizes" desde Huracán en enero, pero es suplente. Ambos jugaron el renovado Mundial de Clubes de 32 equipos en Estados Unidos, quedándose en fase de grupos.

Luciano Cabral y Pablo Galdames se sumaron a un Independiente que ya contaba con Felipe Loyola y Lautaro Millán, que afianzó su nacionalidad chilena para jugar el Mundial sub 20 con La Roja.

Loyola siempre fue titularísimo en el equipo y Millán se ganó un espacio a final de año. Cabral intercaló con la suplencia y Galdames fue mayormente suplente.

Independiente fue uno de los mejores equipos del Apertura, pero tuvieron un pésimo Clausura, con varias fechas en el fondo de su grupo y una gran racha de 14 partidos sin triunfos.

En lo internacional, llegaron hasta cuartos de final de la Copa Sudamericana, quedando fuera en la caótica resolución de su llave con Universidad de Chile, que pasó por los escritorios por las graves incidentes en Avellaneda al inicio del segundo tiempo de la revancha.

Paulo Díaz, en tanto, sufrió con la irregular campaña de River Plate, terminando en la banca y con el club buscándole salida. El central alternó entre el 11 inicial y la banca, y sufrió con un error que costó un gol en el último Superclásico con Boca. También estuvo en la fase de grupos del Mundial de Clubes.

En silencio, el chileno con mejor cosecha en Argentina fue Maximiliano Rodríguez, siendo parte del histórico primer título de Platense, en el Torneo Apertura.

Lamentablemente, su rol fue secundario, ya que las lesiones lo tuvieron sin jugar en parte considerable del año: Del dorado Apertura, el exHuachipato alcanzó a jugar en cinco partidos. Aunque en Clausura pudo estar disponible más encuentros, fue para ingresar desde la banca.

El arquero Gabriel Arias perdió la titularidad en el arco de Racing a manos de Facundo Cambeses, pero en febrero levantó la Recopa Sudamericana ante Botafogo.

La "Academia" fue finalista del Clausura trasandino y llegó a semifinales de Copa Libertadores. Tras no renovar su contrato, Arias recibió una despedida digna de ídolo en el Cilindro de Avellaneda.

En Córdoba, Ulises Ortegoza sostuvo su regularidad habitual en el mediocampo de Talleres y Matías Catalán volvió a las canchas para el segundo semestre, tras su larga recuperación de una rotura de ligamento cruzado sufrida en 2024.

Lamentablemente, César Pérez (Defensa y Justicia) sufrió esa misma lesión durante un entrenamiento con La Roja en septiembre, luego de haber sido convocado para la última doble fecha de Clasificatorias ante Brasil y Uruguay.

Iván Morales terminó su ciclo en Sarmiento de Junín tras un año donde anotó tres goles y está en la búsqueda de club. Leonardo Gil fue titular en Huracán desde su llegada en enero tras dejar Colo Colo y Guillermo Soto se hizo con la banda derecha de Tigre al ser cedido desde la UC en julio.

El peor destino deportivo lo tuvo Bastián Yáñez, quien a inicios de año firmó por Godoy Cruz de Mendoza y terminó descendiendo, con el rol de suplente.

En la segunda mitad de 2025 se sumó a la colonia chilena en tierras Diego Valdés, fichaje de Vélez Sarsfield desde Club América de la Liga MX que se sumó a Claudio Baeza, exToluca que había llegado en enero.

Brasil: Pulgar brilló en el Flamengo campeón y Román finalista de Sudamericana

El Brasileirao también tuvo una buena cuota de chilenos en acción, con Erick Pulgar teniendo por lejos la mejor campaña en el mediocampo de Flamengo.

Solo una lesión a media campaña logró sacar a Pulgar del 11 estelar del "Mengao". Aunque aquello lo dejó sin acudir al Mundial de Clubes, antes ya había levantado el trofeo del Campeonato Carioca.

En la segunda mitad del año, el antofagastino fue valor importante para el título de la Copa Libertadores ganada ante Palmeiras en Lima, Perú. También logró el Brasileirao tras una intensa lucha ante el mismo rival.

Pese a sus grandes actuaciones en el equipo que conquistó Sudamérica, no fue considerado para la selección chilena durante el 2025.

Otro destacado fue el joven zaguero Iván Román, quien tras iniciar en el Brasileiaro sub 20, terminó por meterse en el equipo principal de Atlético Mineiro.

El exPalestino fue parte del equipo que alcanzó la final de la Copa Sudamericana y rozó la corona, pero terminó con el segundo puesto ante Lanús.

Román sufrió una fractura de muñeca durante una práctica con La Roja justo antes del amistoso con Perú de octubre. Pese a aquello, terminó el año jugando lesionado y usando con una protección, dijo presente en los amistosos de noviembre y finalmente se operó con éxito aprovechando las vacaciones tras el cierre de las competencias.

Gonzalo Tapia dejó atrás su discreto paso por River Plate para recalar en Sao Paulo, donde revirtió las críticas iniciales con cinco goles que le hizo ganarse a los hinchas, e incluso arremeter de regreso en la delantera de La Roja, con gol a Rusia en noviembre incluido.

En primera instancia lo apodaron burlonamente como Gonzalo "Tilapia", aprovechando el juego de palabras con el pez ya que en Brasil a los malos refuerzos les llaman "bagre". Sin embargo, con sus actuaciones aquel mote burlesco pasó a ser cariñoso.

Alexander Aravena también anotó cinco goles con Gremio, pero a lo largo de todo el año. Mayormente fue suplente, teniendo más rodaje a nivel estadual en el Campeonato Gaúcho. Tanto Gremio como Sao Paulo lograron clasificar a la Sudamericana 2026.

Benjamín Kuscevic fue refichado por Fortaleza tras un 2024 en Coritiba, pero acabó por lamentar el descenso junto al tricolor. Además, en el primer semestre también cayó en la final del Campeonato Cearense.

Sin duda, el chileno con peor año fue Jean Meneses en el Vasco da Gama subcampeón de la Copa de Brasil, pues prácticamente no jugó y cerró el 2025 con la increíble cifra de 50 partidos consecutivos sin minutos, siendo la mayoría fuera de la convocatoria.

"Turboman", de Uruguay al Bicentenario de La Florida

El centrodelantero Eduardo Vargas jugó para Nacional de Uruguay luego de cuatro años en Atlético Mineiro, pero su periodo en el "Bolso" duró apenas un semestre en el que anotó dos goles en 16 partidos.

Para la segunda mitad del año se encendieron los rumores con Universidad de Chile, pero fue Audax Italiano quien remeció el mercado con el retorno del goleador bicampeón con La Roja, anotador de cinco goles entre Liga de Primera y Copa Chile.

De todas maneras, Vargas terminó como campeón de Uruguay pese a estar jugando en Chile, pues Nacional (líder de la tabla anual) venció en la final del título a Peñarol (ganador del Clausura y que le ganó la semifinal a Liverpool, campeón del Apertura).

En México, Víctor Dávila e Igor Lichnovsky, además de un Diego Valdés que luego emigró, fueron subcampeones del Clausura con Club América durante el primer semestre, pero el delantero cayó en la suplencia y el central alternó titularidades; prácticamente al 50-50.

El seleccionado nacional Rodrigo Echeverría aterrizó en Club León en enero tras destacar en Huracán de Argentina. Titularísimo de los verdes, iba a jugar el Mundial de Clubes, pero la FIFA excluyó al equipo a última hora por multipropiedad, ya que es parte del grupo liderado por Pachuca.

Angelo Araos jugó para Puebla y anotó un único gol en todo el año, pero que cortó 1.022 días sin anotar. Nicolás Díaz también jugó para aquel equipo, cedido por Xolos de Tijuana tras un primer semestre en Unión Española.

También cabe apuntar a Sebastián Vegas, que en enero pasó de Monterrey a Colo Colo para en diciembre volver a la Liga MX con Club León. También está el entrenador Esteban González, quien tras campeonar con Coquimbo Unido cerró el 2025 firmando para Querétaro.

Hablando de campeones, Rodrigo Ureña firmó un 2025 de festejos con Universitario de Deportes, al ganar los dos torneos cortos de la Liga 1 peruana.

El mediocampista, que además debutó con La Roja en la caída ante Bolivia en El Alto por Clasificatorias, alcanzó un pentacampeonato de torneos cortos, además del tricampeonato por año completo.

En Ecuador, Fernando Cornejo alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores con Liga de Quito y ganó la Supercopa de su país, pero la Liga Pro ecuatoriana quedó en manos de Independiente del Valle, de un Matías Fernández Cordero que en diciembre firmó por Colo Colo.