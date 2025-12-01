Gabriel Arias decidió no renovar su contrato y saldrá libre de Racing

Una noticia sorprendió a todo Racing luego de que se supera que el portero chileno Gabriel Arias, quien termina su contrato a fin de año, se irá del club ya que decidió no renovar.

El arquero de 38 años llegó al conjunto de Avellaneda a mediados de 2018 y rápidamente se ganó un lugar como referente y figura del equipo, siendo además capitán del equipo.

En su primera temporada se consagró campeón de la Superliga 2019 con Eduardo Coudet y comenzó a forjar una exitosa historia que tendrá su punto final. Si bien el año de Racing podría no termina, dado a que si gana se meterá en semis, ya no volverá a jugar en el Estadio Presidente Perón y no volverá a estar frente a sus hinchas.

En los últimos meses, Arias, bajo el mando técnico de Gustavo Costas, perdió el puesto como titular en manos de Facundo Cambeses, que se afianzó bajo los tres palos con un nivel que lo llevó incluso a debutar en la selección argentina.

Ante ello, el exjugador de Unión La Calera tomó la decisión de no aceptar la oferta de renovación de la dirigencia y buscará nuevos horizontes una vez que termine su vínculo el 31 de diciembre próximo.

Esa salida tuvo su punto inicial el pasado 19 de octubre cuando Costas decidió reemplazarlo sobre el final para que Facundo Cambeses ataje en una definición por penales que nunca llegó gracias al gol agónico de Franco Pardo.

Arias jugó 254 partidos con Racing, sumando seis festejos: una Superliga, dos Trofeo de Campeones, una Supercopa Internacional, la Sudamericana y la Recopa Sudamericana.