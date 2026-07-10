Sonya Keefe fue anunciada como nuevo refuerzo de Real Sociedad

El club Real Sociedad anunció el fichaje de la delantera chilena Sonya Keefe, quien llegó procedente desde Granada, donde anotó 11 goles durante la temporada pasada.

"La Bombardera" firmó con el club de San Sebastián hasta junio de 2028 y sumará su cuarto equipo en España tras pasos por GP Cacereño, DUX Logroño y el conjunto rojiblanco.



El elenco vasco elogió a la seleccionada nacional, señalando que "su olfato goleador, movilidad y ambición aportan un nuevo perfil ofensivo a una plantilla que sigue reforzándose con el objetivo de competir al máximo nivel"

Además, la atacante de 22 años afirmó que está "feliz de dar este paso en mi carrera" y que "es un sueño venir a un club con tanta historia".

"Sé que este año va a competir (el equipo) y se van a jugar competiciones muy bonitas que ilusionan. Espero que sea un año de muchas victorias y de cumplir sueños", remarcó.