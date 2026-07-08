Un tenso momento se vivió este miércoles por la tarde en la Sala de la Cámara Alta, cuando la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, encaró en su pupitre -a la vista de los otros senadores-, a su colega y correligionaria Daniella Cicardini.

El altercado, gatillado por los duros reproches de Cicardini a las reuniones de Vodanovic con el oficialismo para negociar la megarreforma, escaló a tal nivel que la senadora Danisa Astudillo (también socialista) intervino para calmar los ánimos, mientras, a pocos metros, Karol Cariola (PC) observaba todo con actitud de curiosidad y nerviosismo.

El quiebre en el PS radica en que la senadora por Atacama acusa a la timonel de pasar por alto el mandato partidario de rechazar de plano el proyecto del Ejecutivo, y considera engañosa la defensa de esta última respecto a que las conversaciones con el ministro Quiroz han sido sólo "hipotéticas".

Ante el cuestionamiento a su liderazgo, la senadora por el Maule no solo cobró la cuenta en la Sala, sino que envió una carta a la militancia criticando a quienes en el pasado han amenazado con renunciar para asegurarse un cupo o han apoyado a candidatos fuera del pacto, en clara alusión al respaldo público que la exdiputada le dio a su padre, el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini.

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