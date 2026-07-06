Senadora paraguaya exigió disculpas a Mbappé y advirtió acciones legales por violencia de género
Celeste Amarilla publicó una carta abierta dirigida al jugador francés.
Celeste Amarilla publicó una carta abierta dirigida al jugador francés.
Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, publicó una carta abierta dirigida a Kylian Mbappé, estrella de la selección francesa, exigiendo disculpas y advirtió que, en caso de no recibirlas, iniciará acciones legales por violencia de género.
En la misiva, la senadora remarcó que su conflicto es exclusivo con Mbappé y no con Francia, detallando que estudió en un colegio francés y que ama a ese país.
Amarilla, quien llamó "camerunés colonizado" a Mbappé después de la victoria sobre Paraguay en octavos del Mundial, criticó la "arrogancia" y "desprecio" del delantero hacia la selección albirroja.
Por su lado, la senadora justificó sus posteos, señalando que "fueron con la sangre hirviendo", y explicó que se "arrepintió" porque "a mí también me desprecian por ser morena y latina".
"Entiendo que eso te haya molestado, porque es humillante", expresó Amarilla.
Sin embargo, procedió a exigir las disculpas al delantero: "Yo tampoco voy a tolerar tu violencia, tu no me conoces, no tienes idea quien soy yo y no tienes ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo".
"¡Violencia de género pura y dura! Violencia política contra una mujer que llegó adonde está con el voto popular de su pueblo. Justamente tu despreciando al género, justamente tu ofendiendo a la mujer, yo no ataqué tu color ni tus preferencias, no ataques tú mi condición de mujer y política", recalcó Amarilla.
Finalmente, lanzó su advertencia: "Retráctate conmigo, hace honor a tu ciudadanía francesa y pideme disculpas, caso contrario podré iniciar acciones legales por violencia de género".
La misiva de Amarilla a Mbappé fue publicada en español y en francés.