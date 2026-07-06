Senadora paraguaya exigió disculpas a Mbappé y advirtió acciones legales por violencia de género

Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, publicó una carta abierta dirigida a Kylian Mbappé, estrella de la selección francesa, exigiendo disculpas y advirtió que, en caso de no recibirlas, iniciará acciones legales por violencia de género.

En la misiva, la senadora remarcó que su conflicto es exclusivo con Mbappé y no con Francia, detallando que estudió en un colegio francés y que ama a ese país.

Amarilla, quien llamó "camerunés colonizado" a Mbappé después de la victoria sobre Paraguay en octavos del Mundial, criticó la "arrogancia" y "desprecio" del delantero hacia la selección albirroja.

Por su lado, la senadora justificó sus posteos, señalando que "fueron con la sangre hirviendo", y explicó que se "arrepintió" porque "a mí también me desprecian por ser morena y latina".

"Entiendo que eso te haya molestado, porque es humillante", expresó Amarilla.

Sin embargo, procedió a exigir las disculpas al delantero: "Yo tampoco voy a tolerar tu violencia, tu no me conoces, no tienes idea quien soy yo y no tienes ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo".

"¡Violencia de género pura y dura! Violencia política contra una mujer que llegó adonde está con el voto popular de su pueblo. Justamente tu despreciando al género, justamente tu ofendiendo a la mujer, yo no ataqué tu color ni tus preferencias, no ataques tú mi condición de mujer y política", recalcó Amarilla.

Finalmente, lanzó su advertencia: "Retráctate conmigo, hace honor a tu ciudadanía francesa y pideme disculpas, caso contrario podré iniciar acciones legales por violencia de género".

La misiva de Amarilla a Mbappé fue publicada en español y en francés.