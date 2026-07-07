Faltando pocos minutos para las 18:00 horas de este martes, y aprovechando la oscuridad crepuscular, un hombre disparó al menos 15 veces contra un vehículo en la intersección de Samuel Izquierdo con Calle Siete, en la comuna de Quinta Normal.

Cámaras de seguridad registraron el actuar del atacante, que simuló ser un transeúnte y no debió esperar más de un minuto en la esquina antes de ubicar su objetivo y lanzar contra él su carga de balazos.

Cinco personas iban a bordo del vehículo y dos de ellas resultaron heridas: un adulto mayor de 77 años, sin antecedentes, que quedó en riesgo vital; y un hombre 44 con antecedentes, fuera de riesgo vital. Los otros tres pasajeros -entre ellos un niño de siete años- resultaron ilesos.

En dependencias del Hospital Félix Bulnes, las víctimas -de nacionalidad chilena- dieron cuenta a Carabineros sobre lo sucedido, pero no aportaron antecedentes sobre las eventuales motivaciones del incidente criminal.

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