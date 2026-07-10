Monckeberg por megarreforma: La oposición está cayendo en su propia trampa

El exministro Cristián Monckeberg (RN) planteó en Cooperativa que la oposición "está cayendo en su propia trampa" al insistir en la unidad en medio del debate y las negociaciones para avanzar con la megarreforma impulsada por el Ejecutivo en el Senado.

En El Primer Café, Monckeberg destacó que "lo que ha ocurrido en el Senado es un avance y un esfuerzo relevante (...) yo tengo que validar, valorar y rescatar el esfuerzo que se está haciendo en el Senado por avanzar".

"Yo creo que la oposición está complicada porque está cayendo en su propia trampa, de la lógica que la unidad tiene que ser a todo evento y por lo tanto 'o todos juntos o no' y el problema es que el discurso más duro o radical o más disruptivo es el que se está imponiendo lamentablemente, así que ahí hay un tema que la oposición tiene que seguir evaluando", insistió.

Por su parte, el excanciller Ignacio Walker (ex DC) insistió en que "la oposición no existe como tal, porque lo que hay son las oposiciones, pero sí hay un tema en que están de acuerdo -salvo tres senadores del PPD- es que la invariabilidad tributaria y medioambiental son inconstitucionales".

"Esta semana la bancada del Partido Socialista decide ir al Tribunal Constitucional, los demás partidos reclaman porque actuó sola sin esperar la reunión del jueves. Segundo, Ciccardini, la senadora, y el diputado Manouchehri contra Paulina Vodanovic, la presidenta de su partido, públicamente y con una agresividad que no habíamos visto. Tercero, los senadores Celis, Araya y Carvajal contra la senadora Ximena Órdenes, que dice 'yo no soy parte del acuerdo' y la directiva del PPD. Realmente el espectáculo que se está dando en la oposición", sostuvo.

Para Walker, "el único partido que ha sido claro es el Partido Comunista, que tiene una postura irreductiblemente contraria a todo el proyecto en su conjunto. Entonces la tesis de la unidad de la oposición significa que los demás partidos tienen que someterse al veto del PC, que está en contra de todo y eso obviamente es impensable".