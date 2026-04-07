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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Tigre de Guillermo Soto igualó ante Alianza Atlético por la Copa Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Tigre, que tuvo como titular al lateral chileno Guillermo Soto, consiguió un empate 1-1 ante Alianza Atlético de Perú en su estreno por el Grupo A de la Copa Sudamericana.

El elenco del defensor nacional comenzó de forma inmejorable gracias al gol de Ignacio Russo (7'). No obstante, con la salida de Soto por Valentín Moreno (71') vino el empate definitivo gracias a Valentín Robaldo (73').

Con esto, Tigre quedó a la espera de lo que hagan América de Cali ante Macará de Ecuador en su cruce este próximo jueves 9 de abril. El resultado de ese encuentro definirá su lugar en el inicio del torneo Conmebol.

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