Las sobrecogedoras imágenes captadas por la tripulación de Artemis II en la Luna
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La NASA publicó este martes una serie de imágenes de alta resolución capturadas por los cuatro astronautas de la misión Artemis II durante su aproximación a la Luna.
Las fotografías, tomadas desde la cápsula Orión, ofrecen una perspectiva inédita de la superficie lunar y de la "Tierra naciente", marcando el regreso visual del ser humano a la órbita de nuestro satélite tras más de cinco décadas.
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