Coquimbo Unido quiere hacerse fuerte ante Nacional en su esperado retorno a la Libertadores

El "Francisco Sánchez Rumoroso" se viste de gala para este miércoles, ya que a las 18:00 horas (22:00 GMT) Coquimbo Unido marcará su regreso oficial a la Copa Libertadores tras 34 años cuando reciba a Nacional de Uruguay por la primera jornada del Grupo B.

Los dirigidos por Hernán Caputto llegan a esta cita internacional como los vigentes campeones del fútbol chileno. Pese a un presente algo irregular en el plano local, donde marchan en la séptima posición, el cuadro "pirata" viene de un revitalizador triunfo por 3-2 sobre Cobresal en la última jornada.

Por su parte, el "Bolso" arriba a suelo nacional como el actual monarca uruguayo. Sin embargo, el equipo de Montevideo atraviesa un proceso de ajuste bajo el mando de Jorge Bava, quien apenas suma tres partidos en la banca y viene de caer sorpresivamente ante Central Español.

Con arbitraje del brasileño Raphael Claus, todos los detalles podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.