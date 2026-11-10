Trabzonspor reactivó interés por Marcelino Núñez ante falta de minutos en Ipswich

Trabzonspor de Turquía reactivó su interés por el mediocampista chileno Marcelino Núñez, quien atraviesa un complicado presente deportivo en Ipswich Town y acumula una prolongada ausencia de las canchas en la Premier League.

Según informó el portal Turkish Football, el conjunto otomano retomó las gestiones por el exjugador de Universidad Católica, después de seguirlo durante 2025, antes de su llegada al fútbol inglés. El citado medio también indicó que Núñez busca una salida de Ipswich Town debido a la falta de oportunidades en el primer equipo.

La institución turca analiza dos alternativas para incorporar al volante en enero: Un préstamo con opción de compra o una transferencia definitiva. La operación depende de las condiciones económicas que establezca Ipswich, club con el que el seleccionado nacional mantiene contrato hasta junio de 2029.

La situación deportiva del futbolista de 26 años explica el renovado interés del Trabzonspor. Núñez registra apenas 142 minutos en dos partidos de Premier League durante la presente temporada y su última aparición en el campeonato inglés fue el 30 de agosto, frente a Manchester United.

El mediocampista también quedó fuera de la convocatoria de la selección chilena para los amistosos de noviembre ante Colombia, después de su salida anticipada de la concentración durante la gira por Norteamérica.