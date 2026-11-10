Longton: Aplicar alza de las bencinas fue "decisión responsable", pero faltó prontitud en medidas paliativas

El senador Andrés Longton (RN) planteó en Cooperativa que fue buena la decisión del Presidente Kast de no enfrentar el alza internacional de las bencinas y pasar el costo a los consumidores, aunque reconoció que se debió tomar medidas para enfrentar sus consecuencias con "mayor prontitud", con el fin de evitar manifestaciones como la que realizan actualmente los camioneros en diversos lugares del país.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario recalcó que "hay elementos que escapan un poco de la responsabilidad directa del gobierno, independientemente de que el alza de las bencinas se haya tomado la decisión de que se hiciera una vez y no de manera progresiva. Probablemente habríamos estado en el mismo escenario, pero de una manera más lenta pero que igualmente hubiese afectado indirectamente a los camioneros".

"Ha pasado tiempo desde las alzas de las bencinas, por lo tanto yo creo que eventualmente habríamos llegado al mismo resultado hoy día o en un mes más", sostuvo.

Para Longton, "la decisión que toma el Presidente es una decisión responsable, desde el punto de vista del alza de las bencinas, porque claramente que a Chile le habría costado mucho más y en el mediano y largo plazo habríamos tenido una consecuencia de endeudamiento mucho mayor".

"Fue una buena decisión, pero las medidas que tienen que ver con subsidios y ayudas directas deben tomarse con mayor prontitud. Eso sí lo reconozco, que estas cosas hay que anticiparlas, porque obviamente que la crisis de los camioneros era algo que era previsible", aseveró.

Sobre la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, el diputado insistió en que "el Presidente tomó una decisión y nosotros como colaboradores del gobierno, donde participamos activamente, lo respaldamos, obviamente que no podría ser menos".

"Hay que modificar los diseños, sobre todo porque la popularidad del Presidente, principalmente por este episodio, ha bajado independientemente de si hay muy buenas explicaciones, ya se instaló un clima político en determinado camino, más allá de lo injusto que pueda ser para el ministro, pero claramente que este tipo de cosas tiene que resolverse con mayor prontitud desde el punto de vista de la toma de decisiones", sentenció.