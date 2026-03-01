Víctor Dávila contó por qué siguió en México: Nunca estuvo en mi cabeza salir

Aunque en un momento fue uno de los principales apuntados para salir de las filas de América, el delantero nacional Víctor Dávila logró quedarse en el club, decisión que de todas maneras aún no calma las críticas de la hinchada por su irregular desempeño.

En declaraciones reproducidas por diario Récord, el chileno recalcó que "el fútbol se vive a mil revoluciones, entendemos que cuando las cosas están bien todos están a lado, todo es color de rosas, pero me preocupo mucho de cuidar mi cabeza porque entiendo el fútbol es de momentos y así como nos tocó vivir momentos gloriosos sabíamos que en algún momento eso iba a parar".

Sobre esa misma línea, el formado en Huachipato admitió que "tenía que trabajar mucho en mi cabeza para no caer en el desespero de querer hacer algo que a lo mejor no era el momento de responder a las críticas cuando me sintiera atacado".

"Creo que el trabajo duro es importante para volver a agarrar confianza, volver a ganarme a la afición y ganarme el respeto dentro del grupo", añadió el atacante que suma dos goles en este inicio de año con las águilas.

Respecto de las opciones reales que tuvo para partir del cuadro azulcrema, el iquiqueño señaló que "cuando me toca entrar me termino ganando esos abucheos que para mí fue inesperado y que no entendía, pero en mi cabeza sí tenía la sensación y decisión de revertir la situación, no de escapar y abandonar, fácilmente pude haber tomado la decisión de pedir la posibilidad de salir, de no jugar, pero nunca estuvo en mi cabeza".