Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

[VIDEO] Erick Pulgar anotó el gol de la victoria de Flamengo ante Botafogo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno le dio el triunfo a su club en el Campeonato Carioca.

[VIDEO] Erick Pulgar anotó el gol de la victoria de Flamengo ante Botafogo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El futbolista chileno Erick Pulgar anotó para Flamengo el 2-1 ante Botafogo en los cuartos de final del Campeonato Carioca.

Pulgar anotó de cabeza en el minuto 84 de partido para darle el triunfo y el paso a su club a semifinales del torneo.

Flamengo comenzó ganando con una anotación de Lucas Paquetá en el minuto 19 y el en segundo tiempo Alexander Barboza marcó el empate para Botafogo (54').

El próximo partido del equipo del chileno será la ida de la final de la Recopa Sudamericana ante Lanús el próximo jueves 19 de febrero a las 21:30 horas (00:30 GMT), en Argentina.

Mira el gol de Erick Pulgar ante Botafogo:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada