Polémica por respaldo PC a posibles protestas contra Marco Rubio en el cambio de mando

Un repudio político transversal -desde el Partido Socialista hasta el Partido Republicano- han generado el respaldo de diputados comunistas a protestar contra el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, el día 11 de marzo, cuando asistirá a la investidura de José Antonio Kast.



La polémica comenzó en el diario El Siglo -medio oficial del PC-, que el miércoles difundió una declaración del Movimiento de Solidaridad con Cuba en Chile, el cual emplazó a "repudiar categórica y enérgicamente" la presencia de la autoridad norteamericana en Valparaíso.

"Es totalmente inadmisible que uno de los principales criminales de guerra de los últimos tiempos pise suelo nacional con la pretensión de intensificar la Doctrina Monroe en su búsqueda insaciable de recursos naturales, y su intención de ocultar la severa crisis integral y de descomposición por la cual atraviesa el imperialismo", dice el texto.

"Rubio llega a Chile con sus manos manchadas de sangre y teniendo a cuesta la muerte de miles y miles de humildes del mundo. A la historia y presente de lucha digna del pueblo de Chile no se le puede hacer indiferente la presencia de este tipo en nuestro país. Hay que salir en el acto a la calle rechazar su visita", puntualiza.

La misiva también tilda a Rubio de "energúmeno" y "piltrafa yanqui", y a su llegada como "bestial". Asimismo, califica al presidente estadounidense, Donald Trump, como "bestia rubia" y "el Calígula moderno", principalmente por el bloqueo petrolero de EE.UU. contra La Habana y la captura del líder chavista, Nicolás Maduro.

La defensa de los diputados PC

En este contexto, según recogió El Mercurio, diputados comunistas como Carmen Hertz y Boris Barrera defendieron el llamado a la movilización contra Rubio en Chile.

"Me parece absolutamente legítimo manifestarse contra el representante de un gobierno que perpetra cacerías de personas a través del ICE (...), que ha apoyado el genocidio en Gaza y que sofoca al pueblo cubano", dijo la parlamentaria, que también arremetió contra Trump por estar vinculado "a los archivos Epstein, la red de pederastas, violadores y torturadores más brutal conocida".

En suma, Barrera expresó que el mandatario norteamericano es "un matón de barrio" que "amenaza a cuanto país que se le cruza por delante, y tiene un soldadito -o mensajero- que envía, llamado Marco Rubio".

"Si el próximo Presidente (Kast) tiene derecho de invitar a todos los países con los cuales se tiene relaciones diplomáticas (...), ese mismo derecho también lo tiene la ciudadanía de manifestarse pacífica, libre y democráticamente contra una persona que creo que es la cara más vil de la política de Trump para Latinoamérica", añadió.

Rechazo desde el oficialismo

Ante estas declaraciones de Hertz y Barrera, el jefe de la bancada de diputados del PPD, Raúl Soto, señaló que nuestro país tiene "relaciones diplomáticas y también comerciales con EE.UU, que históricamente han sido muy importantes. Por lo tanto, no considera "que sea bueno un llamado de ese tipo de parte de un partido oficialista. Hay que ser respetuosos y cuidar nuestras relaciones internacionales".

En tanto, su par radical Rubén Oyarzo también rechazó "el llamado del PC a convocar protestas en el marco de un cambio de mando", argumentando que "los actos institucionales representan la continuidad democrática del país y requieren responsabilidad política y sentido de Estado", y por lo demás, cree que "las diferencias ideológicas deben expresarse con respeto y sin tensionar la convivencia democrática".

Por otro lado, el diputado Jaime Araya (ind-PPD) afirmó que manifestarse "es propio de la libertad de expresión que existe en Chile y no en la dictadura cubana, por lo que debieran también abogar por que en Cuba termine el régimen y se abra paso a la democracia".

"Eso es solidaridad con la isla, porque no se puede disfrazar de apoyo al pueblo cubano seguir avalando una dictadura que viola los derechos humanos y está matando a su propia gente. Seguir justificando un régimen que lleva alrededor de 60 años es delirante", fustigó.

Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro marcó distancia respecto del llamado de los diputados PC: "En democracia es legítimo que haya acciones de protesta (pero) por nuestra parte, no estamos sintonizados con algún tipo de protesta para el día del cambio de mando", aclaró.

Finalmente, el senador y excanciller José Miguel Insulza (PS) matizó que "si la manifestación es pública y se hace con calma y respeto, no tengo nada en contra de ellos; todo el mundo se puede manifestar", aunque "yo no me manifestaría en este caso".

"Boicot a una ceremonia democrática"

Para el jefe de la bancada republicana, Juan Irarrázaval, estos dichos "demuestran exactamente cuál es la prioridad (comunista): la agitación permanente y la ideología por sobre el respeto institucional", por lo que subrayó que "Chile no puede normalizar que se intente boicotear una ceremonia democrática por diferencias políticas internacionales".

"El cambio de mando es un acto republicano, no una trinchera ideológica. Promover eventuales desórdenes le falta el respeto al país y a nuestra democracia", zanjó.

Coincidió el diputado RN Frank Sauerbaum, acusando en El Mercurio que "esto demuestra nuevamente que el Partido Comunista no respeta la democracia, no respeta los procesos ni las decisiones que toman los chilenos, y solamente hablan de democracia cuando son ellos quienes ganan las elecciones".