El mediocampista chileno Ignacio Saavedra festejó este sábado su primera conquista con la camiseta de Rubin Kazan, cuadro que derrotó por un expresivo 3-0 a FC Akron Tolyatti por la fecha 16 de la Liga Premier de Rusia.

El chileno, quien fue comprado definitivamente por el club el 19 de febrero tras un préstamo, apareció en el minuto 60 para completar un contragolpe letal y cerrar el marcador.

Además de la anotación, "Nacho" destacó por su celebración: El gesto de una franja en el pecho, clásico de su club de origen Universidad Católica.

Con esta victoria, Saavedra y compañía se instalaron en el sexto puesto de la tabla con 24 puntos, 10 por debajo del líder Zenit de San Petersburgo.

El próximo domingo 6 de diciembre, antes del extenso receso por el crudo invierno en el país euroasiático, Rubin Kazan visitará a Krasnodar desde las 13:30 horas de Chile (16:30 GMT).