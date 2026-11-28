La senadora DC Yasna Provoste manifestó esperar que, "por el bien de la Cámara Alta, se aclare" la polémica del caso Firmas, que implicó "discusiones de (posibles cambios de) quórum" durante la discusión del Presupuesto 2027, cuando "(verdaderamente) nuestro país necesita acuerdos más grandes, no tinterilladas ni triunfos precarios de uno o dos votos".

En una entrevista a La Tercera, la también jefa del Comité Unido -una de las bancadas opositoras que reúne a parlamentarios DC, PC, FA y FRVS- defendió la política de conversaciones y acuerdos que ha liderado con el Ejecutivo, en especial para destrabar el despacho del erario nacional del próximo año.

Las negociaciones permitieron resolver las partidas de Salud, Educación, Agricultura y GORES, además del financiamiento para el Fondo Previsional y para los programas de derechos humanos. A cambio, tanto la DC como el PC dieron sus sorpresivos votos para aprobar la solicitud de endeudamiento fiscal de hasta 25.600 millones de dólares hecha por Hacienda.

Si bien el costo político del acuerdo se tradujo en una serie de críticas del FA, también reforzó la figura de Provoste como una interlocutora estable con el Ejecutivo, lo que es reconocido incluso desde el propio oficialismo.

"La caricatura, el grito o el meme no le hacen bien al país"

En ese contexto, al ser consultada sobre el contraste de las presuntas estrategias del PS por el caso Firmas, la senadora DC valoró las medidas tomadas por la mesa de la Corporación, aunque también consideró que "el país necesita acuerdos más grandes, no tinterilladas ni triunfos precarios de uno o dos votos".

"Mientras unos discutían de firmas y de quórum, desde nuestro comité estábamos pensando en cómo mejorábamos las pensiones, cómo garantizábamos una mejor salud y cómo asegurábamos la restitución de los computadores (en la discusión de Presupuesto 2027)", defendió.

Sin embargo, consultada sobre la emergencia de dos estrategias en la oposición -una de rechazo y otra dialogante-, Provoste respondió: "Yo respeto a quienes puedan tener un camino distinto, (pero) nosotros vamos a seguir dialogando (en caso de que los beneficios sociales se vean amenazados), incluso sabiendo que la unanimidad no va a ser posible o no va a ser un trabajo fácil".

"Espero que quienes estamos desde el mundo progresista seamos capaces de colocar el mejor esfuerzo para reconectar con la ciudadanía (...). Colocarse en una trinchera, como lo vemos permanentemente en la extrema derecha, no le hace bien al país ni tampoco la caricatura, los memes, el grito o la incapacidad de construir más allá de lo que uno representa", cerró.