La Fiscalía de Frontera de Arica investiga una nueva detonación de una mina que fue activada por un vehículo en el sector del Hito 16, una zona de campos minados en la frontera con Perú.

Según informó la Jefatura de Área Fronteriza de la Región de Arica y Parinacota, el hecho ocurrió a las 23:30 horas del viernes, cuando se detectó la aproximación de un vehículo al campo minado ubicado en la zona frente al Hito 16, además de otros dos automóviles ubicados en las cercanías del sector.

"Ante esta situación, una patrulla militar que realizaba labores de vigilancia en la zona se desplazó hacia el lugar. Sin embargo, cuando se encontraba aproximadamente a 300 metros del punto, se habría producido el cruce de la alambrada por parte de uno de los vehículos, ocurriendo una detonación en el área", detalló el mando militar a cargo del resguardo de esa zona.

El comunicado señala que el ingreso del vehículo al campo minado "se produjo cortando la alambrada de cierre perimetral preventivo que se encontraba debidamente señalizado y demarcado conforme a la normativa vigente".

La Jefatura de Área Fronteriza se encuentra recopilando los antecedentes del hecho y poniéndolos a disposición de la Fiscalía de Frontera de la Región de Arica y Parinacota, a fin de efectuar las indagatorias correspondientes.

Por su parte, el Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI, con el apoyo del Ejército, para desarrollar las diligencias investigativas en el lugar tendientes a establecer las circunstancias del hecho y la existencia de posibles víctimas o personas lesionadas.

Se trata de la tercera explosión de una mina antitanque ocurrida en los últimos meses en el sector, luego de la registrada en julio, que dejó un fallecido, y otra ocurrida en septiembre, en la que también murió una persona.

Investigación de la Fiscalía de Frontera

Respecto a las diligencias del caso, el fiscal Hugo Puebla, detalló que el Ministerio Público se desplegó "a la altura del Hito 16 de la frontera con Perú por la presencia de un vehículo que habría activado una mina antivehículos, junto con personal de Ejército que nos está asesorando y con unidades especializadas de Policía de Investigaciones".

En esta línea, el persecutor de la Fiscalía de Frontera Norte afirmó que la unidad "está dirigiendo la investigación", y confirmó que "hasta el momento no se ha detectado la presencia de restos humanos, sin perjuicio se están desarrollando diligencias para determinar qué pasó exactamente en este lugar".

De acuerdo con el informe oficial emitido por el Ejército de Chile, las labores de patrullaje habitual permitieron reaccionar de forma instantánea al avistamiento. Sin embargo, la velocidad de penetración del vehículo hacia el área minada impidió frenar el avance del conductor antes de que este cruzara el perímetro alambrado.

Por ahora, los equipos de la PDI y personal militar continúan operando en el sitio del suceso con el objetivo de levantar evidencia material, rastrear posibles ocupantes que hayan escapado a pie y establecer la dinámica y motivación del cruce irregular en esta conflictiva zona fronteriza.

Autoridades refuerzan estrategia de control fronterizo

En tanto, desde el Gobierno, el delegado presidencial regional de Arica, Cristian Sayes Maldonado, remarcó la continuidad de los planes de resguardo en la macrozona norte.

"Vamos a seguir trabajando fuertemente en frontera, porque si las personas, los delincuentes, los antisociales están arriesgando su vida para poder pasar por ahí, quiere decir que le estamos incomodando en todo lo que significa frontera", afirmó la autoridad regional.

"Por lo tanto, esto va a seguir de manera muy fuerte, es un compromiso del Presidente José Anotnio Kast y lo vamos a cumplir a cabalidad", puntualizó.