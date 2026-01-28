[VIDEO] Paulo Díaz fue abucheado en el partido de River y Gimnasia

El defensor chileno Paulo Díaz fue abucheado en el partido entre River Plate y Gimnasia de La Plata en el Estadio Monumental de Argentina, por la segunda fecha del Torneo de Apertura.

El seleccionado de La Roja no tuvo buena recepción de los hinchas en la previa del encuentro, cuando apareció en las pantallas del recinto deportivo, en el clásico "aplusometro".

Díaz permaneció en el banco de suplentes durante todo el encuentro, mientras el cuadro "Millonario" se impusó con un doblete de Juan Fernando Quintero (41' y 50'). Manuel Panaro, Matías Viña y Jorge de Asís fueron expulsados del encuentro.

El siguiente encuentro de River Plate de Paulo Díaz será de visita ante Rosario Central, el equipo de Vicente Pizarro, el domingo 1 de febrero a las 21:30 horas (00:30 GMT).