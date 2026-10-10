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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

[VIDEOS] Jordhy Thompson deslumbró con doblete en triunfo de Orenburg en Rusia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional marcó la diferencia en la goleada de su equipo.

[VIDEOS] Jordhy Thompson deslumbró con doblete en triunfo de Orenburg en Rusia
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El delantero chileno Jordhy Thompson sumó una nueva titularidad en Orenburg y fue figura, pues anotó un doblete en la goleada 4-0 sobre Dynamo Majachkalá por la fecha 10 de la Liga Premier rusa.

Al minuto 18 un centro el exColo Colo terminó colándose en el arco rival. Aunque hubo ciertas dudas ante la arremetida del delantero Gedeon Guzina en búsqueda del 1-0, el torneo oficialmente le dio el gol a Thompson.

Finalmente, el nacional cerró el marcador con un lanzamiento penal a los 69'. De esta manera Orengburg sumó su segunda victoria quedó momentáneamente en el séptimo lugar con 12 unidades.

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