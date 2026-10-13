Vigouroux fue clave en victoria que mantuvo a Swansea como líder de la Championship

Swansea City, con la titularidad del portero chileno Lawrence Vigouroux, venció por 1-0 a Millwall en The Den por la décima fecha de la Championship, resultado con el que se consolidó en el liderato con 23 puntos.

El conjunto dirigido por Vítor Matos buscó asociarse en ofensiva, pero las emociones no llegaron hasta el complemento, instante en que el guardameta nacional respondió con una atajada clave (79').

No fue hasta el cierre del compromiso que el atacante Ronald apareció libre por el segundo poste tras un envío al área y conectó de primera para decretar la victoria (90').

Con esto, Swansea sumó 23 unidades en el primer lugar de la clasificación y mantuvo dos puntos de ventaja sobre Middlesbrough, enfocándose en su próximo encuentro como local frente a West Ham United el 17 de octubre a las 11:00 horas (14:00 GMT).