Williams Alarcón se lesionó y salió desconsolado en duelo de Boca Juniors e Independiente Rivadavia
El chileno había entrado en el primer tiempo por la lesión de Milton Delgado.
Tuvo que ser reemplazado poco después del inicio de la segunda parte.
El chileno había entrado en el primer tiempo por la lesión de Milton Delgado.
Tuvo que ser reemplazado poco después del inicio de la segunda parte.
El chileno Williams Alarcón, volante de Boca Juniors, se lesionó y salió desconsolado de la cancha de La Bombonera durante el partido ante Independiente Rivadavia, en los octavos de final del Clausura en Argentina.
Alarcón arrancó el partido como suplente y entró en el minuto 37, reemplazando por lesión a Milton Delgado.
Sin embargo, en la segunda parte, el seleccionado nacional se arrodilló en la cancha y empezó a llorar, desatando la preocupación en la banca y del cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena.
Finalmente, fue reemplazado por Alan Velasco en el minuto 49.
La salida de Alarcón fue cuando el partido estaba 1-0 a favor de Boca, gracias al gol de penal de Leandro Paredes (18').
Poco después de la lesión de Alarcón llegó el segundo de Boca, anotado por Miguel Merentiel (53').