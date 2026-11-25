El chileno Williams Alarcón, volante de Boca Juniors, se lesionó y salió desconsolado de la cancha de La Bombonera durante el partido ante Independiente Rivadavia, en los octavos de final del Clausura en Argentina.

Alarcón arrancó el partido como suplente y entró en el minuto 37, reemplazando por lesión a Milton Delgado.

Sin embargo, en la segunda parte, el seleccionado nacional se arrodilló en la cancha y empezó a llorar, desatando la preocupación en la banca y del cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena.

Finalmente, fue reemplazado por Alan Velasco en el minuto 49.

La salida de Alarcón fue cuando el partido estaba 1-0 a favor de Boca, gracias al gol de penal de Leandro Paredes (18').

Poco después de la lesión de Alarcón llegó el segundo de Boca, anotado por Miguel Merentiel (53').