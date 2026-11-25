El Presidente José Antonio Kast celebró esta noche de miércoles, con una cadena nacional, la aprobación y despacho, por parte del Congreso, de los proyectos de ley de Presupuesto 2027 y Sala Cuna Universal.

"Hay días que un país no olvida y que se recuerdan por mucho tiempo. Hoy es uno de esos días", señaló al comienzo de su alocución, aseverando que ambas iniciativas suponen "avances históricos" para Chile.

"Durante más de 100 años, el acceso a sala cuna en Chile ha estado condicionado al número de mujeres contratadas en una empresa". De este modo, "una norma que nació para proteger a las madres terminó convirtiéndose en una barrera para su contratación", explicó.

"Y así, por generaciones, miles de chilenas se quedaron esperando una oportunidad que nunca llegó. (...) A todas ellas les quiero decir esta noche: esa diferencia se terminó. Desde ahora, el derecho a la sala cuna no depende del tamaño de la empresa", resaltó el Mandatario.

Como resultado de esta ley, "más mujeres podrán incorporarse al mundo del trabajo, más niños contarán con espacios adecuados para su cuidado y las familias tendrán mayores oportunidades para mejorar sus ingresos", continuó Kast, destacando que "este logro no es de un solo gobierno".

Sacar adelante el proyecto de sala cuna "lo intentaron antes el Presidente Piñera y el Presidente Boric. Nosotros retomamos ese camino, conversamos -sin estridencias- y lo hicimos realidad", planteó.

"Hoy Chile demostró que puede corregir esta deuda de más de 100 años. Que sabe ponerse de acuerdo. Que puede volver a creer en sí mismo. Sigamos así", invitó.

Respecto al Presupuesto, Kast resaltó que las prioridades están puestas en trabajo, seguridad y protección social.

"La prioridad de este presupuesto es que los chilenos despeguen con más oportunidades. Que Chile sea una tierra de oportunidades para cada uno de los que viven acá", planteó.

"Vamos a gastar bien y vamos a gastar mejor, para asegurarnos que los recursos de todos lleguen donde corresponda. Como en cualquier casa de Chile: primero lo urgente, y nunca gastar lo que no se tiene", argumentó el fundador del Partido Republicano.