El desenlace de "Yellowjackets" ha comenzado, pero Christina Ricci y Melanie Lynskey aún no están listas para despedirse de la aclamada serie, asegurando en conversación con Cooperativa que "no parece real" el tener que decir adiós a una historia a la que dedicaron alrededor de siete años a lo largo de sus cuatro temporadas.

"Ha pasado mucho tiempo; llevamos en esto desde 2019. Es difícil de describir", declaró Ricci al ser consultada sobre los sentimientos encontrados que deja la cuarta y última temporada, actualmente en emisión en Paramount+.

La actriz que da vida a "Misty Quigley" en su versión adulta, personaje que Sammi Hanratty encarna en su juventud, reflexionó que "cuando algo se prolonga durante tanto tiempo, acabas conviviendo con ello. Así que se convierte en una parte más de tu vida, tu trabajo, y hemos tenido temporadas estupendas, aunque otras no lo han sido tanto, dependiendo de lo que estuviera pasando contigo o sea lo que sea. Así que es difícil (decir adiós) cuando algo se convierte en una parte tan importante de tu vida y la gente pasa a ser tus amigos y algo a lo que te habías acostumbrado… que se acabe es duro. Todavía siento que realmente no lo he asimilado. No me parece real".

"A mí tampoco me parece real", señaló Lynskey, dando cuenta que, como el trabajo en la serie les ocupó seis meses al año durante tanto tiempo, "probablemente dentro de un año me daré cuenta de que 'vaya, realmente no vamos a volver'".

Entre risas, Ricci sostuvo que tendrá que buscarse otro trabajo para decir "algo como 'Ah, sí, ¿te acuerdas de ese trabajo que tenía antes?'. Supongo que será algo así".

Christina Ricci como "Misty Quigley" y Melanie Lynskey como "Shauna Sadecki", en sus versiones adultas. (Foto: Paramount+)

Al menos, en el camino quedará la banda sonora repleta de clásicos de los '90, con Ricci destacando una de sus canciones favoritas de todos los tiempos, "Angst in My Pants", de Sparks, que acompañó una de sus escenas en la segunda temporada.

En el caso de Lynskey, sus temas preferidos que sonaron a lo largo de la serie fueron "Cornflake Girl" de Tori Amos, que cerró el primer episodio del segundo ciclo, y una de sus grandes favoritas, "Violet" de Hole.

"Nuestro dolor y el dolor que conlleva la experiencia humana es lo que nos une"

La historia de las sobrevivientes del accidente aéreo en las profundidades de la remota naturaleza canadiense se movía entre dos tiempos: la época en la que estuvieron atrapadas en el bosque y su adultez, 25 años después del suceso. Esto demostró, una vez más, que los traumas y horrores pueden perseguirte durante toda la vida, al punto de poner en riesgo tu entorno y tu propia existencia.

Para Lynskey, cuyo personaje de "Shauna Sadecki" adquiere una enorme relevancia tras el accidente al ser interpretada por Sophie Nélisse en su juventud, aquel aspecto dramático es justamente la clave de que la serie haya funcionado tan bien en las audiencias, por lo que espera ver más historias sobre traumas no resueltos.

"Hay un público para este tipo de historias. Creo que han calado hondo en la gente y, en mi caso, es precisamente lo que más me gusta ver: historias sobre los traumas no superados de las personas. Así que solo espero que se cuenten más historias interesantes y complejas", expresó la actriz, reconocida por su trabajo en "Criaturas celestiales" y la comedia "Two and a half men".

Ricci, que alcanzó fama global con "Los Locos Addams", coincide con su compañera de elenco, aseverando que "nuestro dolor y el dolor que conlleva la experiencia humana es lo que nos une".

"El deseo de conectar, de empatizar, de sentirnos validados y comprendidos es lo que lleva a la gente a ver las historias de otras personas; por eso, contar con más historias como esta, historias variadas y sobre diferentes tipos de mujeres y personas -hombres también, por supuesto-, es realmente importante", valoró Ricci.

La temporada final de "Yellowjackets" está disponible en el streaming Paramount+, con episodios de estreno cada viernes en la plataforma.