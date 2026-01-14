Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Williams Alarcón sumó minutos en amistoso de Boca Juniors ante Millonarios

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El duelo fue en homenaje a Miguel Ángel Russo.

Williams Alarcón sumó minutos en amistoso de Boca Juniors ante Millonarios
El volante chileno Williams Alarcón sumó minutos en el empate sin goles entre Boca Juniors y Millonarios, que se disputó en La Bombonera en homenaje al fallecido exentrenador de ambos equipos, Miguel Angel Russo. 

El exjugador de Unión La Calera ingresó al inicio del segundo tiempo, reemplazando a su compañero Ander Herrera.

En el último minuto del encuentro Exequiel Zeballos perdió un penal a favor del cuadro "Xeneize".

Por su parte, Carlos Palacios no pudo disputar este encuentro debido a una lesión en su rodilla. 

El duelo entre ambos equipos se disputó en homenaje a "Miguelo" Russo, quien falleció el 8 de octubre de 2025.

Tras el final del partido, Boca y Millonarios recibieron una copa conmemorativa por este compromiso. 

