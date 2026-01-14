Nuevo error de Gendarmería permite liberación de imputado

Gendarmería informó este miércoles mediante un comunicado de un nuevo error administrativo que derivó en la liberación de un imputado.

Los hechos ocurrieron el sábado 10 de enero en el Juzgado de Garantía de Puente Alto, cuando un funcionario de custodia dejó en libertad a un imputado que permanecía a la espera de la tramitación administrativa posterior a su audiencia.

Tras lo ocurrido, se inició un sumario interno para determinar eventuales responsabilidades por las irregularidades detectadas en el procedimiento.

El jefe del Departamento de Seguridad Penitenciaria, George Olmos, se refirió al caso y señaló que el funcionario responsable ya fue desvinculado de la institución: "Primero se instruyó, en el acto, un sumario administrativo para establecer las eventuales responsabilidades y el día lunes al funcionario se le informó que fue apartado de la institución, al día de hoy él no forma parte de Gendarmería".

En tanto, el Tribunal de Garantía de Puente Alto ordenó la captura inmediata del imputado, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.