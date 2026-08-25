Manchester City recordó los diez años del fichaje de Claudio Bravo

Manchester City recordó este martes un importante aniversario en la carrera de Claudio Bravo, al cumplirse 10 años desde que el histórico arquero chileno fue anunciado como refuerzo del cuadro inglés procedente de FC Barcelona.

Fue el 25 de agosto de 2016 cuando Bravo firmó un contrato por cuatro temporadas con Manchester City, convirtiéndose en una de las primeras incorporaciones de Josep Guardiola en Inglaterra. El nacional llegó después de dos exitosos años en Barcelona y con el antecedente inmediato de haber sido capitán de Chile en los títulos de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016.

El formado en Colo Colo disputó 61 partidos durante sus cuatro temporadas en Manchester City y conquistó, entre otros trofeos, dos títulos de Premier League, tres Copas de la Liga, una FA Cup y dos Community Shield. También tuvo actuaciones decisivas en definiciones a penales y en 2019 fue protagonista ante Liverpool para conquistar la Community Shield.

Tras finalizar su etapa en Inglaterra en 2020, Bravo regresó al fútbol español para incorporarse a Real Betis, donde fue dirigido por Manuel Pellegrini. Permaneció cuatro temporadas en el elenco sevillano y fue parte del equipo que conquistó la Copa del Rey en 2022, jugando como titular la final ante Valencia.

Bravo dejó Betis al finalizar la temporada 2023-2024 y poco después, en agosto de 2024, anunció su retiro del fútbol profesional a los 41 años. Cerró así una carrera que incluyó pasos por Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y Betis, además de 150 presentaciones por la selección chilena, con la que fue capitán y bicampeón de América.

Actualmente, el exguardameta de La Roja se desempeña como comentarista y analista de ESPN Chile, manteniéndose ligado al fútbol luego de dejar la actividad profesional. En las últimas semanas también abrió la posibilidad de iniciar una etapa desde el cuerpo técnico y aseguró que estaría dispuesto a trabajar con Manuel Pellegrini en la selección chilena si en el futuro se concreta la llegada del "Ingeniero" a la banca nacional.