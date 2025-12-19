Cobreloa anunció el retorno de Cristian Insaurralde para el 2026

Durante este viernes, Cobreloa a través de sus redes sociales confirmó el regreso del futbolista argentino Cristian Insaurralde para la próxima temporada en la Liga de Ascenso 2026.

"El delantero naranja arriba a su casa, y será una de las alternativas ofensivas del plantel minero 2026", anunciaron los loinos en redes sociales.

"Gary" volverá a Calama tras un año donde estuvo a prestamo en Unión La Calera y Unión Española, club con el cual terminó descendiendo.

Insaurralde se convirtió en el sexto refuerzo del conjunto nortino para la próxima temporada, uniendose a Bastian San Juan, Diego Tapia, Tomás Aránguiz, Matías Sandoval y Jorge Paul Gatica.