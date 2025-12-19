Cobreloa anunció el retorno de Cristian Insaurralde para el 2026
Los "Zorros del Desierto" siguen armándose para la próxima Liga de Ascenso.
Los "Zorros del Desierto" siguen armándose para la próxima Liga de Ascenso.
Durante este viernes, Cobreloa a través de sus redes sociales confirmó el regreso del futbolista argentino Cristian Insaurralde para la próxima temporada en la Liga de Ascenso 2026.
"El delantero naranja arriba a su casa, y será una de las alternativas ofensivas del plantel minero 2026", anunciaron los loinos en redes sociales.
"Gary" volverá a Calama tras un año donde estuvo a prestamo en Unión La Calera y Unión Española, club con el cual terminó descendiendo.
Insaurralde se convirtió en el sexto refuerzo del conjunto nortino para la próxima temporada, uniendose a Bastian San Juan, Diego Tapia, Tomás Aránguiz, Matías Sandoval y Jorge Paul Gatica.