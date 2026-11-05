Diputado Videla por riesgo de desafiliación de Cobreloa: "Existe un error de interpretación legal"

En medio del complejo terremoto administrativo que sacude a Cobreloa, luego de que la Contraloría General de la República solicitara al Instituto Nacional de Deportes (IND) evaluar la desafiliación del club, el diputado por la Región de Antofagasta, Sebastián Videla, salió públicamente en respaldo de la institución loína.

A través de sus redes sociales, el parlamentario puso paños fríos al dictamen del órgano contralor y aseguró que la arremetida carece de sustento jurídico: "Tranquilidad a nuestra tierra y a toda la hinchada naranja. Cobreloa ha sido claro: existe un error de interpretación legal y una desafiliación no puede imponerse sin fundamentos ni debido proceso", manifestó el legislador ante una noticia que fue publicada por varios medios.

En esa misma línea, Videla anunció una contraofensiva en el Congreso: "Ayer solicité una auditoría a la ANFP, con respaldo de más diputados. ¡Defenderemos con todo a Cobreloa, su historia y su gente!", advirtió, haciendo un llamado a no perder el foco deportivo en la recta final de la Liga de Ascenso.

"Hoy más que nunca debemos estar unidos, sin distraernos con el ruido externo. Estamos en la etapa decisiva de este proceso y toda nuestra energía debe estar puesta en nuestros jugadores y en conseguir el anhelado ascenso", agregó.

El demoledor informe de Contraloría

La controversia estalló luego de que la Contraloría emitiera el informe N.º OF186512N26, donde constató que el cuadro de Calama no adoptó ni implementó a tiempo el protocolo contra el acoso y abuso sexual que exige la Ley N.º 20.019, a raíz de la violación masiva perpetrada por un grupo de excadetes del club en septiembre de 2021.

Para el ente fiscalizador, "regularizar la situación meses o años después no borra la negligencia institucional durante el período en que ocurrieron los delitos, por lo que administrativamente la falta está consumada", y solicitó la máxima sanción administrativa.

Por esta razón, el organismo exigió formalmente al IND revisar la permanencia de Cobreloa en el Registro Público de Organizaciones Deportivas Profesionales —requisito indispensable que faculta a los clubes a competir profesionalmente—, abriendo un escenario inédito que, de ejecutarse, podría derivar en la desaparición del club del fútbol rentado.