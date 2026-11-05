Derrame en la División Andina de Codelco amenazó con llegar al río

La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) reportó este jueves un derrame de relaves en su División Andina y advirtió el riesgo de la llegada del material al cauce del río Blanco, en la zona de cordillera en la región de Valparaíso.

Según informó la cuprífera estatal a través de un comunicado, la emergencia se produjo luego de una obstrucción en el sistema de transporte del material "producto de la caída de un objeto" en una de las canaletas.

"Esta situación habría generado un derrame parcial de material con eventual llegada al cauce del Río Blanco", señaló la empresa, y agregó que activó los protocolos de emergencia incluyendo la paralización del transporte de relaves - residuos sólidos, líquidos y químicos de los minerales extraídos-, las faenas de la planta concentradora y el desvío preventivo de aguas.

"Esta condición se encuentra controlada, las medidas de mitigación continúan en desarrollo y la autoridad competente ha sido informada oportunamente", subrayó la compañía.

Ríos Blanco y Aconcagua "sin variaciones"

Como parte de las medidas implementadas frente a la contingencia, Codelco Andina solicitó adicionalmente a la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) la ejecución de monitoreos y análisis al cauce de los ríos Blanco y Aconcagua.

"Dichos análisis, que consideraron parámetros como pH, conductividad y temperatura del agua, arrojaron como resultado que no existen variaciones significativas en los parámetros evaluados ni evidencian cambios en la calidad o apariencia del agua", sostuvo a través de un comunicado.

La división operativa de la cuprífera subrayó que los resultados "ya fueron reportados a la Junta de Vigilancia del río Aconcagua 1ª sección y a Esval, con el fin de dar la tranquilidad de que los procesos de extracción de aguas puedan continuar con la debida normalidad".

SMA verifica la aplicación de protocolos

En tanto, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) está verificando la correcta aplicación de protocolos y planes ante la emergencia.

La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, se comunicó con el superintendente Emanuel Ibarra para solicitar el inicio de un procedimiento de fiscalización.

"La Superintendencia se encuentra investigando el incidente ocurrido en la división Codelco Andina", afirmó Ibarra, que detalló que personal especializado se encuentra en terrreno "verificando la correcta aplicación de sus planes de contingencia y la ejecución de los monitoreos en el sector afectado".

"Adicionalmente, se requerirá información a la empresa para precisar aspectos específicos del evento y nuestros equipos están coordinando una fiscalización en terreno", subrayó el superintendente.

Cierre de compuertas de captación del Río Aconcagua

Por su parte, ejecutivos de Esval, la empresa sanitaria que opera en la Región de Valparaíso, informaron el cierre preventivo de las compuertas de captación superficial desde el Río Aconcagua.

"El suministro es normal y los equipos de la sanitaria están monitoreando la situación de manera permanente", indicó el subgerente de la sanitaria, Rodrigo Lastra.

En tanto, el delegado provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, afirmó que la situación "se encuentra absolutamente controlada. Se tomaron los protocolos correspondientes que son muy estrictos: se han desviado las aguas, ha parado la planta concentradora y también se han desviado los transportes de relave, de tal manera de hacer un monitoreo permanente de la situación".

"Esval también ha tomado las medidas preventivas: se cerró la planta captadora de agua superficial teniendo el abastecimiento suficiente para poder abastecer a toda la provincia sin mayor problema. Así que en este minuto las condiciones son absolutamente normales, no hay ningún problema con el consumo de agua", puntualizó.

Ocho derrames en la última década

La División Andina de Codelco registra al menos otros dos derrames de relave en los últimos 10 años: la filtración de concentrado de cobre vertido directamente en el lecho del río Blanco en febrero de 2016 y la rotura de un relaveducto en enero de 2019, que afectó al mismo cauce y por el que la SMA formuló cargos en contra de la estatal en 2020.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) tiene contabilizados a la fecha 839 depósitos de relave a lo largo del país, 83 de ellos ubicados en la región de Valparaíso.

Especialistas señalaron que estos depósitos de material, desecho arenoso que queda después de extraer los minerales valiosos, constituyen un "peligro silencioso" en un escenario de lluvias intensas como las que han azotado la zona centro-norte y sur del país durante los últimos meses a raíz del fenómeno de El Niño.

La emergencia ocurre el mismo día en que Codelco concretó una junta extraordinaria de accionistas solicitada por el Gobierno para dimensionar las inconsistencias detectadas en sus reportes productivos de 2024 y 2025, en la que se constató la existencia de más de 42 mil toneladas de cobre registradas de manera artificial, maniobra que representaría un impacto financiero cercano a los 140 millones de dólares.