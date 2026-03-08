Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Cobreloa

Padre e hijo juntos: Cobreloa festejó hito en la goleada sobre Curicó Unido

El central Rodolfo González y el lateral Youssef González estuvieron juntos en cancha.

Padre e hijo juntos: Cobreloa festejó hito en la goleada sobre Curicó Unido
Cobreloa no solo festejó este sábado una gran goleada de 5-1 ante Curicó Unido en el Zorros del Desierto por la tercera fecha de la Liga de Ascenso, sino que también cumplió un hito al alinear padre e hijo por unos minutos del encuentro.

En el tramo final del partido fue el técnico César Bravo quien hizo ingresar a la cancha para hacer su debut como profesional al lateral Youssef González, de 18 años.

Allí, el joven jugador coincidió con el experimentado central Rodolfo González, titular en el equipo "loíno". Posteriormente, se mostró orgulloso y comentó: "Es su primer partido y demostró mucha personalidad".

Finalmente, el club aprovechó la instancia de compartir una postal que inmortalizó el insólito hecho, asegurando que quedará marcado "para toda la vida del fútbol chileno".

