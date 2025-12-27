Cobresal acordó el retiro de la demanda de Franco García ante la FIFA

A través de un comunicado, Cobresal informó que la demanda en su contra ante la FIFA fue retirada por el futbolista Franco García, luego de haber llegado a un acuerdo entre ambas partes.

El delantero argentino, que jugó por los "mineros" en 2023 y 2024 antes de ser cedido un año a San Martín de Tucumán, el pasado octubre acusó deudas en el pago por su opción de compra y que, presuntamente, parte de su contrato no habría sido informado a la ANFP.

El club nortino se defendió públicamente de las imputaciones. De todas formas, este sábado informó que luego de las conversaciones, "el referido deportista ha presentado ante la FIFA un desistimiento irrevocable de la demanda".

Cobresal detalló que la condición fue "poner término al vínculo laboral que unía a las partes" hasta diciembre de 2027, por lo que García "pasa a tener la calidad de agente libre".

"Club de Deportes Cobresal agradece al deportista su profesionalismo y le desea éxito en los desafíos deportivos que emprenda", cerró la misiva firmada por el directorio de la institución.