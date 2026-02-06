Parlamento venezolano prometió la liberación de todos los presos políticos la próxima semana

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió este viernes ante familiares de presos políticos congregados en un comando policial en Caracas la liberación de "todos los detenidos" el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que estimó pasaría "entre el martes que viene y a más tardar el viernes".

"Ya aprobamos la ley ayer, luego el martes hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos", aseguró el parlamentario ante las madres que mantienen vigilias frente a la sede conocida como 'Zona 7', un comando de la Policía Nacional Bolivariana (este de Caracas).

Rodríguez llegó al sitio acompañado por el diputado chavista Jorge Arreaza, quien presentó el proyecto de ley ante el Parlamento el jueves para una de las dos discusiones a las que debe ser sometida una legislación para ser definitivamente aprobada.

Los familiares de presos políticos que se mantienen en vigilia permanente frente a la instalación policial para pedir su libertad, rodearon a los diputados chavistas, según imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Entre llantos, algunas madres y esposas abrazaron a los diputados y denunciaron las condiciones de encierro de sus familiares, incluyendo la falta de acceso a tratamientos médicos, violaciones en sus procesos judiciales, así como casos de personas encarceladas por meses sin haber sido presentados ante tribunales.

"Entre el martes que viene, y a más tardar el viernes, están todos sueltos", insistió el parlamentario entre los familiares y reiteró que van a "reparar" todos "los errores que se hayan cometido".

Asimismo, pidió hacer una lista de todos los familiares para seguir sus casos y prometió que el próximo lunes volverá al sitio para escucharlos.

"Paciencia que ya la semana que viene estamos resolviendo", dijo al despedirse.

Foto: EFE

Claves del proyecto de amnistía

El Parlamento venezolano, de amplia mayoría chavista, aprobó el jueves en primera votación el proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate.

El proyecto excluye a los procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado Arreaza al presentar el proyecto de ley.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos en Venezuela, cifra el total de estos detenidos en 687.

La legislación fue propuesta la semana pasada por la presidenta encargada, en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos iniciado el 8 de enero, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

Según Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un "número importante" de personas.

El Gobierno encargado, por su parte, ha afirmado que las liberaciones ascienden a 895, pero no ha publicado listados oficiales.

Zapatero dice que ayudará a Venezuela y cree que la amnistía será "un antes y un después"

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero consideró este viernes en declaraciones a EFE que la amnistía planteada en Venezuela para presos políticos desde 1999, cuando llegó al poder el chavismo en Venezuela, marcará "un antes y un después" en el país sudamericano, al que promete ayudar en "todo" lo que se le pida.

"Apoyo la amnistía, quiero que la amnistía sea lo más amplia posible y que los tiempos sean rápidos. Creo que la amnistía es un deseo de la sociedad venezolana y que marcará un antes y un después", aseguró en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg) en Caracas.

Rodríguez Zapatero, quien ha sido mediador en negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, así como en varios casos de excarcelaciones en el país sudamericano, ha sido invitado a un diálogo por el coordinador del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, Ernesto Villegas, también ministro de Cultura, quien se encontraba a su lado.

Foto: EFE

El expresidente del Gobierno español expresó su confianza en que este programa, creado recientemente por la presidenta encargada venezolana tenga una "visión abierta" y que "haga que el diálogo sea entre las distintas partes donde ha habido conflicto" y se incluya a las víctimas.

"Por supuesto, voy a ayudar en todo lo que se me pida. (...) La reconciliación, la paz, vivir juntos, convivir, respetarse, perdonar, son palabras que le sientan muy bien al idioma español y al castellano, por tanto, creo que merece la pena y que es un momento extraordinario", dijo.

A su juicio, hay una oportunidad para Venezuela, para su futuro y para "la reconciliación". "Es un país al que merece la pena ayudar en todo lo que se pueda", insistió.

Minutos antes dijo a medios de comunicación que "todos" los familiares de los presos políticos "tienen una esperanza cierta, que es la ley de amnistía", la cual, expresó, "parece que se va a aprobar rápidamente y que tiene unos plazos de cumplimiento que son realmente breves".

"Yo no tengo ninguna duda de que esa promesa, esa gran promesa de la ley de amnistía amplia, muy amplia, se va a cumplir", agregó Rodríguez Zapatero, quien también expresó sentir una "gran confianza" en Delcy Rodríguez.