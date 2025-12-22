Cobresal anunció el fichaje de Bryan Carvallo como su segunda incorporación para 2026
El jugador de 29 años viene de descender con Unión Española.
Cobresal sigue prepardondose para las competencias locas y Copa Sudamericana 2026 y anunció la incorporación de Bryan Carvallo para reforzar el plantel de Gustavo Huerta.
"¡Arriba un nuevo refuerzo para el 2026! El volante nacional Bryan Carvallo, proveniente de Unión Española, se convierte en nuevo jugador de Cobresal para la próxima temporada", dio a conocer el elenco de El Salvador.
"Con experiencia en Colo Colo, Deportes Antofagasta, Deportes Iquique y Necaxa , entre otros clubes, el mediocampista suma un nuevo desafío vistiendo la camiseta albinaranja", añadieron desde el norte.
Desde modo, el jugador de 29 años se suma a Antonio Castillo que llegó para reforzar la banda izquierda de los mineros.
Durante el próximo año, Cobresal deberá enfrentar a Audax Italiano en la fase previa a los grupos de Copa Sudamericana, además de afrontar la Liga de Primera, Copa Chile y la Copa de la Liga.