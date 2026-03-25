Abogado de Mosa y reformalización por Caso Licencias: Confiamos en la inocencia

El abogado de Aníbal Mosa, Patricio Vergara, se refirió a la reformalización del presidente de Blanco y Negro llevada a cabo este miércoles por el caso de licencias de conducir obtenidas de manera irregular en Nancagua, que está en marcha desde diciembre de 2023 y cuyo desarrollo es cuestionada por la defensa.

"Las razones tienen que ver con la indefensión de una persona que ha sido formalizada durante casi tres años, y posteriormente se hace una modificación de ello. Vamos a estudiar cómo logramos restituir el imperio del derecho a propósito de esa imputación", señaló.

"Nosotros no tenemos ninguna intención de alcanzar un procedimiento abreviado. Nuestro representado y la defensa están absolutamente convencidos de que se va a alcanzar la inocencia luego de un juicio oral", expuso.

Sobre la aparición de las huellas dactilares del exalcalde de Nancagua Aníbal Valenzuela (actualmente bajo prisión preventiva) en la licencia de conducir de Mosa, Vergada señaló: "Ese hecho tiene que ver con una imputación realizada al exalcalde. La relación directa entre él y mi representado es nula, absolutamente nula. No existe participación entre ellos, no han conversado, no tienen ningún tipo de contacto".

"No vemos ninguna (incidencia del caso en la presidencia de Mosa en Blanco y Negro). Confiamos absolutamente en la inocencia. Esto tiene que ser conocido en un juicio oral con la profundidad que eso supone. Que declaren todas las personas que participaron en el hecho y cómo. Esa es la tesis de la defensa; cómo llegó ese documento a manos de mi representado", indicó el abogado.

"Hay una incorporación de hechos donde se atribuye algún grado de participación a mi representado realizando acciones directas. Evidentemente, eso no tiene ningún soporte en lo que se lleva en estos tres años de investigación", esgrimió.

Respecto a llevar el caso a un tribunal superior, "lo estamos estudiando. Esto no es que lo diga yo, existen fallos de la Corte Suprema a propósito de esto. Me parece extraño que se pretenda por parte del Ministerio Público indicar cuándo una persona está o no en indefensión. La que tiene voz para eso es la defensa".

Si bien Vergara indicó que "la modificación de la imputación no cambia sustantivamente los hechos imputados inicialmente", la movida en su perspectiva "evidencia la fragilidad que tiene la Fiscalía en la imputación, que está cambiando hechos menores".

"Para que una persona justiciable no sea dejado en la indefensión, el fiscal tiene un plazo para reformalizar, y tiene que ver justamente con el derecho a defensa que está garantizado", argumentó el abogado.

"Pese a que aparece claro que el plazo de investigación no se encuentra vigente a la fecha, hay una confusión entre el plazo de investigación con la fecha de cierre, que son instituciones completamente distintas dentro del Código Procesal Penal. Lo que sí nos sorprende es que luego de tantos años de investigación se haga una reformalización de esta naturaleza", sumó.