Alan Saldivia se despidió de Colo Colo: Quedará para siempre en mi historia

En medio de su inminente traspaso a Vasco da Gama, el defensor uruguayo Alan Saldivia utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje de despedida hacia Colo Colo después de llegar en 2021.

"Hoy cierro una etapa muy importante en mi carrera, me despido de Colo Colo. Llegué siendo joven, con la ilusión de crecer desde abajo, y este club me dio la oportunidad de formarme, competir", comenzó su escrito.

Seguido a ello, añadió: "Agradezco a mis compañeros, cuerpos técnicos, trabajadores del club y a toda la gente que sostiene el día a día y a toda la hinchada por su muestra de cariño".

Finalmente, Saldivia cerró mencionando: "Colo Colo quedará para siempre en mi historia, gracias por todo, Hasta pronto".