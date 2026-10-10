¿Aníbal Mosa apunta a la presidencia de la Federación de Fútbol de Chile?

Aníbal Mosa, presidende de Blanco y Negro, concesionaria que administra al club Colo Colo, tiene en la mira la posibilidad de postularse en 2027 a la Federación de Fútbol de Chile.

Según informó La Tercera, Mosa está "negociando a dos bandas" con los candidatos a la presidencia de la ANFP, Jorge Yunge y Jorge Uauy, porque está buscando respaldo a una eventual postulación suya a la testera de la FFCH el próximo año.

Llegar a la FFCH "es uno de los deseos del mandamás de la concesionaria que administra al Cacique", precisó el citado matutino.

Mosa en enero de 2025 había expresado su rechazo a ser presidente del fútbol chileno, pero la separación de la Federación con la ANFP, cuando se implemente la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, cambia el escenario.

Además, desde los bloques de Uauy y Yunge también consideran que Mosa apunta a la Federación, y por eso no se sorprendieron con las declaraciones del empresario sureño, quien manifestó que quiere el regreso de Marcelo Bielsa a la selección chilena.