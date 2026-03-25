Aníbal Mosa: Queremos un estadio para 60.000 personas, tenemos la hinchada para eso

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, abordó este miércoles el proyecto del nuevo estadio para Colo Colo y ratificó que la intención de la concesionaria es levantar un recinto con capacidad para 60.000 personas, convencido de que el club tiene respaldo suficiente para sostener una obra de esa magnitud.

El dirigente habló a su llegada a Santiago junto al plantel "albo", luego del triunfo 3-1 sobre Concepción por la Copa de la Liga, instancia en la que también anticipó una jornada relevante a nivel institucional. "Tenemos un directorio, como ustedes bien saben, el directorio ordinario de cada mes y esperamos tener algunas noticias más tarde a ver si podemos darle alguna noticia a los colocolinos con respecto a eso", señaló.

Mosa también envió un mensaje de cautela a los hinchas, aunque dejó claro que las gestiones siguen en marcha. "El mensaje a los colocolinos que estamos trabajando, como se los dije la vez anterior, en forma silenciosa, en forma profesional, así que estamos avanzando con calma, pero a paso seguro", expresó.

En esa misma línea, aseguró que el plan tomó mayor consistencia durante el último tiempo y destacó la participación de distintos sectores ligados al club, además del vínculo con empresas especializadas en este tipo de desarrollos. "Creo que ha tomado forma. El último año creo que hemos llevado adelante un proceso muy integrado donde han participado los distintos estamentos de la institución, donde hemos tenido avances importantes también con varias empresas importantes del mundo que se dedican a este tema, así que espero que sigamos avanzando en esa línea", comentó.

Finalmente, Mosa reafirmó que el foco del proyecto sigue siendo un estadio de gran capacidad. "Ese es el foco que nosotros tenemos. Queremos un estadio para 60.000 personas porque creemos que tenemos la hinchada para eso y creemos que tenemos también la capacidad para poder construir un estadio de esa magnitud", cerró.